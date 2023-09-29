Самый экстремальный аттракцион TEKNOFEST IZMIR

Посетители TEKNOFEST IZMIR могут «прыгнуть с парашютом». Для зрителей крупнейшего в мире фестиваля технологий, авиации и космонавтики организаторы подготовили несколько тематических аттракционов. Один из них вертикальный аэродинамический туннель, который используют для обучения будущих парашютистов. #trtrussian #Турция #Измир #TEKNOFEST #технологии #авиация #космос #фестиваль #туннель #экстрим #экстремальныйаттракцион #аттракцион #летающийчеловек #аматор #развлечения #trtнарусском