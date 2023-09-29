ПОЛИТИКА
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Илон Маск: будучи сам иммигрантом, я занимаю крайне проиммигрантскую позицию
Илон Маск приехал на американскую границу с Мексикой, чтобы показать, что там на самом деле происходит. В последнее время сообщалось, о новом наплыве в США мигрантов. В первой половине сентября на границу прибыли более чем 140 тыс. человек. Также власти отмечают рост числа незаконно пересекающих границу. «Почему же столько американских политиков от обеих партий украинская граница заботит в сто раз больше, чем граница США?» - написал позже миллиардер на своей странице в соцсети X. #trtrussian #ИлонМаск #иммиграция #США #иммигрант #Мексика #границасМексикой #американскаяграница #наплывмигрантов #иммиграциявСША #мигранты #пересечениеграницы #границаСША #политика #проиммигрантскаяпозиция #миллиардер #trtнарусском
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29 сентября 2023 г.
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