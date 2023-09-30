ПОЛИТИКА
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Вопрос экологии на TEKNOFEST İZMİR
На TEKNOFEST İZMİR посетителей знакомят с проблемами изменения климата благодаря специальному 3D-туннелю. В климатическом туннеле от Министерства окружающей среды, градостроения и изменения климата посетители видят анимированную историю, демонстрирующую насущные проблемы экологии и их причины. #Турция #Измир #TEKNOFEST #технологии #авиация #космос #фестиваль #туннель #климат #экология
Вопрос экологии на TEKNOFEST İZMİR / Others
30 сентября 2023 г.
Истории
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