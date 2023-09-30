Турецкие официальные лица, присутствовавшие на конференции по общественной дипломатии Турции, организованной Школой журналистики Анненберга и Институтом Юнуса Эмре при Университете Южной Калифорнии 29 сентября 2023 года, подверглись словесным и физическим преследованиям со стороны радикальных армянских группировок.

МИД Турции сделал заявление о нападении радикальных армянских группировок на конференции по общественной дипломатии Турции, которая прошла в Университете Южной Калифорнии в США.

В министерстве подчеркнули, что эскалация языка вражды радикальных групп диаспоры в акты насилия, направленные против Турции и Азербайджана, а в последнее время — против правительства Армении и мирного процесса в регионе, вызывает озабоченность.

Также было заявлено, что против нападавших будет инициирован необходимый судебный процесс.