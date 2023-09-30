ТУРЦИЯ
1 МИН ЧТЕНИЯ
МИД Турции о нападении армянских группировок в США
Официальные лица Турции, присутствовавшие на конференции по общественной дипломатии Турции в Соединенных Штатах, подверглись нападению радикальных армянских группировок.
МИД Турции о нападении армянских группировок в США
МИД Турции / Others
30 сентября 2023 г.

Турецкие официальные лица, присутствовавшие на конференции по общественной дипломатии Турции, организованной Школой журналистики Анненберга и Институтом Юнуса Эмре при Университете Южной Калифорнии 29 сентября 2023 года, подверглись словесным и физическим преследованиям со стороны радикальных армянских группировок.

МИД Турции сделал заявление о нападении радикальных армянских группировок на конференции по общественной дипломатии Турции, которая прошла в Университете Южной Калифорнии в США.

В министерстве подчеркнули, что эскалация языка вражды радикальных групп диаспоры в акты насилия, направленные против Турции и Азербайджана, а в последнее время — против правительства Армении и мирного процесса в регионе, вызывает озабоченность.

Также было заявлено, что против нападавших будет инициирован необходимый судебный процесс.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us