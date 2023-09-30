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В Нью-Йорке ввели режим ЧС из-за мощных ливней и наводнения
Автомобили ушли под воду. Затоплены подвалы домов и метро
В Нью-Йорке ввели режим ЧС из-за мощных ливней и наводнения
Наводнение в Нью-Йорке / Photo: Reuters
30 сентября 2023 г.

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила режим чрезвычайной ситуации в отдельных районах штата из-за сильных ливней и вызванного ими наводнения. Наиболее серьезная ситуация складывается в самом Нью-Йорке, в частности, на Лонг-Айленде и по берегам реки Гудзон.

Ливневая канализация не могла справиться с проливным дождем. За три часа утром в штате выпало свыше 10 см осадков, а с ночи — свыше 15 см. По прогнозам синоптиков, дожди не прекратятся в ближайшие дни.

Из-за непогоды в Нью-Йорке перекрыты некоторые дороги, в самом городе закрыта часть станций метро, а также один из трех терминалов в международном аэропорту Ла-Гуардиа. Также сообщается о затоплении подвалов жилых домов и зданий, автомобилях, оказавшихся под водой, и образовавшихся на шоссе длинных пробках.

Губернатор призвала жителей Нью-Йорка не передвигаться по затопленным улицам. Она также отметила, что происходящее связано с изменением климата, поэтому, по ее словам, Нью-Йорку придется привыкать к такой экстремальной погоде.

Мэр города Эрик Адамс также попросил горожан оставаться дома или укрыться на месте.

Жители Нью-Йорка, в свою очередь, выразили разочарование, столкнувшись с затопленными подвалами и поврежденным имуществом. Мэра раскритиковали за медленную реакцию на масштабное наводнение. Некоторым горожанам пришлось передвигаться вплавь.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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