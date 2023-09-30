Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш раскритиковал комментарии представителя кипрско-греческой администрации Кипра, которая назвала Турцию и Азербайджан «оккупантами». Об этом сообщает агентство «‎Анадолу»‎.

«Это правда, что на Кипре существует оккупация. Но оккупант на Кипре — не Турция, а кипрско-греческая сторона, которая упразднила созданную в 1960 году законную Республику Кипр и оккупировала ее‎»‎, — заявил Куртулмуш в обращении к Европейской конференции председателей парламентов в Дублине.

Слова турецкого парламентария стали ответом предыдущему спикеру — Анните Деметриу, президенту Палаты представителей кипрско-греческой администрации Южного Кипра.

Что касается Азербайджана, Куртулмуш подчеркнул: операция в Карабахском экономическом регионе республики — это не «оккупация», а «освобождение своей земли».

Анкара понимает чувствительность Баку к освобождению своих территорий после 33 лет оккупации Карабаха Арменией, заключил спикер турецкого парламента.