ТУРЦИЯ
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Спикер парламента Турции раскритиковал греков за нападки в адрес Анкары
Нуман Куртулмуш ответил представителю кипрско-греческой администрации Южного Кипра, назвавшей Турцию и Азербайджан «оккупантами»
Спикер парламента Турции раскритиковал греков за нападки в адрес Анкары
Нуман Куртулмуш ответил представителю кипрско-греческой администрации Кипра / Photo: AA
30 сентября 2023 г.

Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш раскритиковал комментарии представителя кипрско-греческой администрации Кипра, которая назвала Турцию и Азербайджан «оккупантами». Об этом сообщает агентство «‎Анадолу»‎.

«Это правда, что на Кипре существует оккупация. Но оккупант на Кипре — не Турция, а кипрско-греческая сторона, которая упразднила созданную в 1960 году законную Республику Кипр и оккупировала ее‎»‎, — заявил Куртулмуш в обращении к Европейской конференции председателей парламентов в Дублине.

Слова турецкого парламентария стали ответом предыдущему спикеру — Анните Деметриу, президенту Палаты представителей кипрско-греческой администрации Южного Кипра.

Что касается Азербайджана, Куртулмуш подчеркнул: операция в Карабахском экономическом регионе республики — это не «оккупация», а «освобождение своей земли».

Анкара понимает чувствительность Баку к освобождению своих территорий после 33 лет оккупации Карабаха Арменией, заключил спикер турецкого парламента.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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