После объявления Франции о решении вывести свой военный контингент и дипломатический персонал из Нигера администрация президента США Джо Байдена попыталась внести ясность в то, как последние события могут повлиять на американские подходы к проблеме. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Вашингтон «не внес каких-либо существенных изменений» в расстановку своих сил в африканской стране, где остаются около 1,1 тыс. американских военных в рамках антитеррористической миссии.

«Несмотря на то, что мы даем дипломатии шанс, мы также продолжим оценивать любые будущие шаги, которые будут ставить в приоритет как наши дипломатические цели, так и цели в сфере безопасности», –– сказал американский министр во время своего визита в Кению.

Заявление о свертывании военного и дипломатического присутствия президент Франции Эмманюэль Макрон сделал в разговоре с национальным телеканалами, объяснив такой шаг тем, что военная верхушка, лишившая полномочий президента Мохаммеда Базума, «не хочет больше бороться с терроризмом». Именно под соусом противостояния террористическим элементам власти Пятой республики сохраняли военные ресурсы в Нигере, пытаясь сделать эту африканскую страну «лабораторией обновленного подхода» к бывшим колониям.

Инициатива с выводом войск была принята после консультаций с Базумом, который формально не подал в отставку, хотя был изолирован со своей семьей после переворота, а также с лидерами Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС).

«Решение, о котором было объявлено, не меняет позицию Франции, которая заключается в поддержке президента Базума и необходимости восстановления конституционного порядка в Нигере с опорой на усилия ЭКОВАС», –– заявляла глава французского внешнеполитического ведомства Катрин Колонна на совместной пресс-конференции с итальянским коллегой Антонио Таяни.

Противоречия в позиции Парижа

Генеральный штаб французской армии начал разрабатывать варианты вывода контингента из Нигера сразу после прихода к власти путчистов во главе с генералом Абдурахманом Тчиани, отмечали франкоязычные СМИ. Пятая республика до сих пор располагает на местных базах боевыми самолетами Mirage 2000 и дронами Reaper. Кроме того, на объектах находится много иностранной бронетехники. Отдельная головная боль –– это вопрос с демонтажом структур управления и поддержки, которые, как опасаются специалисты, могут попасть в чужие руки.

Большую часть военного оборудования французы могут транспортировать по суше в порты Гвинейского залива. Однако для этого необходима организация устойчивого воздушного транзита. Такие действия –– вне зависимости от потенциального маршрута –– обещают быть логистически трудными, так что в любом случае процесс потребует согласования с представителями хунты.

Несмотря на то, что Макрон в интервью национальному телевидению обещал завершить эвакуацию контингента до конца года, на это может потребоваться гораздо больше времени. Так, процесс вывода французских военнослужащих из Мали занял суммарно около 6 месяцев.

Требование к Парижу вывести войска сторонники Тчиани выдвинули еще в августе, де-факто денонсировав договоренности о военном сотрудничестве. В том же месяце военные выступили за то, чтобы посол Франции и его супруга покинули африканскую страну в течение 48 часов.

Однако Париж тогда наотрез отказался выполнять представленные требования. Так, Катрин Колонна заявила, что ее страна не собирается выводить своих военных из Нигера, и такой вопрос даже не стоит на повестке. Вместе с тем МИД Франции заявлял на тот момент, что мятежники не имеют права требовать от дипломатов покинуть страну, потому что агреман (согласие на прием посла) может выдать исключительно законная власть.

Это создало абсурдную ситуацию. Недавнее решение Макрона фактически перечеркивает предыдущие заявления, что отражает серьезный кризис в стратегии Пятой республики.

Германия –– на очереди

После завершения своей операции «Бархан» в 2022 году французское руководство рассчитывало превратить партнерство с Нигером в идеальный пример обновленных отношений с африканскими государствами. К примеру, вооруженные силы Пятой республики, развернутые на территории страны, действовали по требованию и отчасти по приказу местного генерального штаба, который контролировал процесс планирования боевых миссий. По этой задумке, французская армия должна была действовать на заднем плане, оставляя авансцену нигерцам.

Однако Париж все равно не смог избавиться от своих неоколониальных установок, транслируемых Елисейским дворцом.

«Существует институциональная проблема с нашим ведением иностранных дел. Пятая республика дает эту власть только президенту, в то время как в остальном мире, от Конгресса до Бундестага, парламент имеет право голоса в международных отношениях и военных операциях. Для того, чтобы выстраивать эффективные долгосрочные стратегии, нам нужен коллективный вклад всего политического спектра Франции», –– отмечает французский депутат Орельен Таше.

Отдельная линия конфликта теперь, как ни странно, пролегает между Францией и США. Вашингтон в эти недели действовал вразрез с Парижем, успев добиться возобновления некоторых разведывательных и наблюдательных миссий в Нигере. Причем Пентагон не скрывал, что это результат той лояльности, которая была проявлена к сторонникам Тчиани.

Как констатирует антрополог Абдулай Сунай, комментируя решение Макрона, США в перспективе так и останутся в Нигере, потому что для них это вопрос борьбы с российскими интересами. Однако важным последствием анонсированного ухода Франции может стать то, что ее примеру на каком-это этапе последует ФРГ. У Берлина попросту «нет другого выбора, кроме как покинуть страну», резюмирует Сунай.

Такой сценарий допускал в сентябрьском интервью газете Le Monde министр обороны Германии Борис Писториус. «Если мы достигнем точки, когда не будет больше причин оставаться и опасность будет слишком велика, тогда да, мы выйдем», –– заявил он, добавив, что эвакуация французского контингента делает ситуацию для германской стороны «еще острее».