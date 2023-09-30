Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде заявил, что очередной иск представленный Арменией в Международный суд 29 сентября совершенно «безоснователен и абсурден».

По словам Гаджизаде, эти новые запросы, игнорирующие предыдущее решение Международного Суда, показывают, что у Армении все еще есть претензии к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана,

«Армения злоупотребляет как Советом Безопасности ООН, так и Международным Судом ООН, в целях реализации своей коварной политической повестки», — добавил представитель МИД.

Армения подала иск против Азербайджана в Международный суд ООН в связи с предполагаемым нарушением Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в отношении армянского населения Карабаха.

При этом представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Армении Кавита Белани ранее заявила, что армяне, проживавшие в Карабахском регионе Азербайджана и направляющиеся в Армению, не сообщали о жестоком обращении с ними. «Не было зафиксировано ни одного инцидента», — пояснила она.

Как сообщал TRT на русском, 19 сентября Баку начал антитеррористические мероприятия локального характера в Карабахе с целью восстановить конституционный строй. 20 сентября Азербайджан объявил об остановке операции. Соглашение о перемирии предусматривает роспуск сепаратистских формирований в Карабахе и вывод военнослужащих Армении из региона.