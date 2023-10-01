Двое сотрудников полиции получили легкие ранения в результате попытки совершить террористическое нападение вблизи здания Главного управления безопасности МВД в Анкаре, заявил министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Взрыв произошел в 9:30 по местному времени.

«Двое террористов, которые подъехали на легком частном автомобиле к входу Главного управления безопасности, привели в действие взрывное устройство. Один из террористов подорвал себя, а другой –– был обезврежен», — проинформировал глава ведомства в ходе трансляции в социальной сети X (в прошлом известна как Twitter).

Раненые правоохранители проходят лечение. Глава МВД Турции Али Ерликая пожелал им скорейшего выздоровления. По словам министра внутренних дел, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган внимательно следит за тем, как идет расследование. В свою очередь, глава Управления по коммуникациям администрации президента Фахреттин Алтун заметил, что террористическая активность никогда не будет определять политику страны.

В связи с нападением полицейские усилили меры безопасности в районе теракта, движение частного и общественного транспорта было ограничено. Сотрудники МВД начали оперативные мероприятия сразу после инцидента, зона оцепления вокруг взрыва была немедленно расширена.

Полиция Анкары призвала местных жителей не паниковать, если они увидят подозрительные пакеты на улице. Все подобные находки правоохранители пообещали оперативно нейтрализовать при помощи контролируемого взрыва.

Отдельное внимание сотрудники органов безопасности уделили входу в расположенное неподалеку от места взрыва здание Великого национального собрания Турции, где 1 октября после летних каникул должны возобновиться заседания.

Главный советник президента Турции Акиф Чагатай Кылыч изначально заявил, что о переносе парламентских встреч не может быть и речи.

Главная прокуратура Анкары ведет расследование.