Попытка теракта, которая произошла 1 октября у ворот Главного управления безопасности МВД Турции в Анкаре, является «одной из последних конвульсий террористов», заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на церемонии открытия осенней сессии Великого национального собрания. Глава государства подчеркнул, что возрождение FETÖ и ей подобных террористических организаций на территории Турции больше невозможно.

Подорвать стабильность турецкого государства сейчас невозможно, подчеркнул Эрдоган.

Турецкая Республика добилась огромных успехов в сфере развития, и теперь у нее есть новый объем работы, обратил внимание президент. «Теперь у нас есть очередная задача и очередная возможность –– это дать нашей стране новую гражданскую Конституцию, –– заявил президент. –– Давайте отпразднуем столетие нашей республики новой Конституцией. Мы ждем от партий, общественных организаций, политиков конструктивного подхода в этом вопросе».

В ходе выступления глава государства не мог не коснуться и вопроса отношений между Турцией и Евросоюзом. «Если ЕС откажется от своей несправедливой позиции, в первую очередь в визовом вопросе, то он исправит собственные ошибки, –– заметил Эрдоган. –– Если нет, то утратит право чего-либо ожидать от нас». Глава государства подчеркнул, что Турция, если это потребуется, может превратить Копенгагенские критерии, которые определяют порог вступления в ЕС, в «Анкарские критерии и продолжить свой путь».

Вместе с тем Эрдоган в очередной раз поблагодарил всех граждан, которые укрепили демократическую мощь страны, выразив свою волю на всеобщих выборах в Турции в мае, и поздравил депутатов с началом нового периода работы.

Открытие новой сессии турецкого парламента состоялось согласно официальному графику, вопреки тому, что утром 1 октября в Анкаре возле здания Главного управления безопасности МВД была совершена попытка террористического нападения: двое террористов прибыли туда на частной машине, один из них привел в действие взрывное устройство.