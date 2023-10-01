Чем запомнился TEKNOFEST в Измире?

В Измире закончился крупнейший в мире фестиваль авиации, космонавтики и технологий TEKNOFEST. На фестивале проходили выставки, соревнования, активности, конкурсы и авиашоу. TRT на русском посетил фестиваль, чтобы рассказать вам о самом интересном и запоминающемся. #trtrussian #Турция #Измир #TEKNOFEST #технологии #авиация #космос #фестиваль #выставка #соревнования #космонавтика #конкурсы #новостиИзмира #турецкиетехнологии #инновации #новостиТурции #trtнарусском