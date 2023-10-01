ПОЛИТИКА
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Момент взрыва в Анкаре попал на видео
Двое террористов устроили взрыв у ворот Главного управления безопасности МВД Турции в Анкаре. Позже один из нападавших подорвал себя, а другой был «нейтрализован». Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Йерликая. Прокуратура Анкары начала расследование в связи с терактом. #trtrussian #Анкара #взрыв #теракт #Турция #МВДТурции #министрвнутреннихдел #живаябомба #взрыввАнкаре #взрыввТурции #прокуратура #расследование #терроризм #новостиТурции #тероррист #подорватьсебя #перестрелка #ранения #trtнарусском
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1 октября 2023 г.
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