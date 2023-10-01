ТУРЦИЯ
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Минобороны Турции: уничтожено 20 объектов террористической организации РПК
Рейды на опорные пункты террористических организаций на севере Ирака подпадают под действие права Турции на самооборону в соответствии с Уставом ООН
Минобороны Турции: уничтожено 20 объектов террористической организации РПК
Минобороны Турции / Photo: AA
1 октября 2023 г.

Министерство национальной обороны Турции объявило об уничтожении террористов РПК на севере Ирака.

В результате воздушной операции ВС Турции в районах Метина, Хакурк, Кандиль и Гара на севере Ирака уничтожено 20 объектов террористической организации РПК.

В тексте заявления говорится, что в соответствии с правом на самооборону, вытекающим из статьи 51 Устава Организации Объединенных Наций, 1-го октября в 21:00 были нанесены авиаудары по объектам террористов в ряде районов на севере Ирака.

В общей сложности уничтожено 20 объектов, состоящих из укрытий, убежищ и складов, используемых террористической группировкой и предположительно содержащих террористов ответственного уровня.

В ходе операции были приняты все меры предосторожности, чтобы не допустить нанесения ущерба гражданскому населению, дружественным силам, историческим и культурным ценностям и окружающей среде, говорится в заявлении оборонного ведомства, распространенном в воскресенье вечером.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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