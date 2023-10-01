Министерство национальной обороны Турции объявило об уничтожении террористов РПК на севере Ирака.

В результате воздушной операции ВС Турции в районах Метина, Хакурк, Кандиль и Гара на севере Ирака уничтожено 20 объектов террористической организации РПК.

В тексте заявления говорится, что в соответствии с правом на самооборону, вытекающим из статьи 51 Устава Организации Объединенных Наций, 1-го октября в 21:00 были нанесены авиаудары по объектам террористов в ряде районов на севере Ирака.

В общей сложности уничтожено 20 объектов, состоящих из укрытий, убежищ и складов, используемых террористической группировкой и предположительно содержащих террористов ответственного уровня.

В ходе операции были приняты все меры предосторожности, чтобы не допустить нанесения ущерба гражданскому населению, дружественным силам, историческим и культурным ценностям и окружающей среде, говорится в заявлении оборонного ведомства, распространенном в воскресенье вечером.