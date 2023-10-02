Завершился ежегодный конкурс молодых кинематографистов «Кино за пять дней», который проходил в рамках XV Ташкентского международного кинофестиваля «Жемчужина Шелкового пути». Победителем конкурса стала команда из Азербайджана с фильмом «100 шагов» режиссера Гасимли Юсиева.

Церемония награждения состоялась в летнем кинотеатре Дома кинематографистов. Для поздравления на сцену вышли известный режиссер Александр Сокуров и популярная актриса театра и кино Елизавета Боярская. Победителям вручили памятные призы, а также денежную премию в размере $3000. Молодой режиссер был сильно взволнован, на сцене он поблагодарил организаторов конкурса и всех, кто оказал поддержку их проекту.

«Мама, ты видишь? Я на сцене, я победитель!», — воскликнул молодой режиссер под аплодисменты зрителей.

Команда из Азербайджана снимала свой фильм во дворце Ак-Сарай в Шахрисабзе. Как и всем остальным участникам, им помогала съемочная группа молодых кинематографистов из Узбекистана.

Второе место заняла команда из Кыргызстана во главе с режиссером Едисой Токторовой. Фильм «Город мечты» снимался в городище Ахсикент в Намангане. Третье место у россиян с фильмом «Нитка», снятом на Маргиланской шелкоткацкой фабрике. Серебряные и бронзовые медалисты помимо памятных подарков получили денежные призы в размере $2000 и $1000 соответственно.

Также в рамках церемонии состоялось награждение победителей национального конкурса короткометражных фильмов . Победителем стала картина «Узум» Дилшода Усмонова. Приз создателям фильма вручил обладатель «Золотого глобуса» Сиддик Бармак. Также членами жюри были отмечены картины «Мой Узбекистан» Хилолы Абдурасуловой и «Омонат» Нурии Сафаровой.

Как писал TRT на русском, в XV Ташкентском международном кинофестивале «Жемчужина Шелкового пути» принимают участие популярный турецкий актер Джелал Ал и ряд киноартистов, известных по ролям в кассовых турецких сериалах «Возрождение: Эртугрул» и «Основание: Осман».