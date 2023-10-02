Турецкая сторона рассматривает вопрос о передаче Украине беспилотников Bayraktar Akincі. Об этом заявил генеральный директор компании — производителя Baykar Халук Байрактар.

«Что касается Bayraktar Akinci, этот вопрос в процессе рассмотрения», — сказал он. Слова Байрактара приводит российское агентство ТАСС.

По его словам, для производства в Украине того или иного типа БПЛА компания должна иметь разрешение от правительства Турции.

«В оборонном сотрудничестве нужны государственные разрешения, а у нас есть это разрешение. Поэтому вопрос Akinci в процессе рассмотрения, вот что я могу сказать по этому поводу», — добавил глава компании.

Как писал TRT на русском, ударный беспилотник Bayraktar Akinci показал себя как надежный и продвинутый БПЛА. Так, летательный аппарат установил новый рекорд, совершив 30 тысяч часов налета и поднялся на рекордную высоту — 13 716 метров над землей.

AKINCI принят на вооружение ВВС Турции и также экспортируется в 8 стран мира.