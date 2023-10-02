Прошедший в турецком Измире крупнейший в мире фестиваль авиации, космонавтики и технологий TEKNOFEST за пять дней посетили 1,1 млн человек. Об этом говорится в сообщении на странице фестиваля в соцсетях.

Организатором фестиваля выступили Фонд турецкой технологической команды (T3) и Министерство промышленности и технологий Турции.

Первый этап фестиваля TEKNOFEST в этом году проходил в Стамбуле с 27 апреля по 1 мая, второй в Анкаре — с 30 августа по 3 сентября. Мероприятие было организовано в трех крупных городах Турции по случаю 100-летия республики.

Гендиректор компании Baykar Халук Байрактар ​​в свою очередь сообщил, что в организованных в этом году в трех крупнейших городах Турции фестивалях TEKNOFEST в общей сложности приняли участие 4,6 миллиона человек.

Он добавил, что с момента первого TEKNOFEST в 2018 году его посетили около 10 млн человек.

TEKNOFEST — фестиваль авиации, космонавтики и технологий, где собраны все новинки Турции в области авиации, космонавтики, роботостроения и «зеленых технологий». В нем приняли участие 125 организаций, включая министерства, предприятия государственного и частного секторов, университеты и исследовательские институты.