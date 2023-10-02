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Суд Ирана приговорил напавшего на посольство Азербайджана к смертной казни
Вооруженный автоматом Ясин Гусейнзаде напал на посольство Азербайджана в Тегеране в январе 2023 года
Суд Ирана приговорил напавшего на посольство Азербайджана к смертной казни
Фото: AA / Others
2 октября 2023 г.

Верховный суд Ирана приговорил Ясина Гусейнзаде к смертной казни за вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране в январе 2023 года, сообщил азербайджанский государственный телеканал AzTV.

Ранним утром 27 января 2023 года в Тегеране было совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана. Террорист, вооруженный автоматом Калашникова, убил начальника службы безопасности дипмиссии. При отражении вооруженного нападения еще два ее сотрудника получили ранения.

Власти Азербайджана после инцидента, который был квалифицирован президентом страны Ильхамом Алиевым как теракт, приняли решение эвакуировать всех сотрудников посольства в Тегеране и членов их семей. Эвакуация была проведена 29 января.

В настоящее время на территории Ирана функционирует лишь генконсульство Азербайджана в Тебризе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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