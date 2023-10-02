В Бакинском конгресс-центре состоялась церемония открытия Международного астронавтического конгресса. В мероприятии приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

В рамках 74-го конгресса, организованного в партнерстве с Азеркосмосом и Международной астронавтической федерацией, будут реализованы ряд конференций, более 190 технических сессий и выставок. В выставочном павильоне представлены 150 компаний.​​​​​​

В мероприятии примут участие представители космических агентств, государственного сектора, частных космических компаний, национальных и международных СМИ и инвесторов.

Мероприятие предоставит всем гостям и участникам возможность обсудить события в космической отрасли, мировые тенденции, партнерские отношения и пути укрепления инновационного сотрудничества в космической промышленности.

Среди участников выставки — НАСА, Японское космическое агентство, AIRBUS, турецкое космическое агентство «Türkiye Uzay Ajansı» и другие международные компании.

Также в ней примет участие делегация Роскосмоса во главе с генеральным директором Юрием Борисовым. Представили госкорпорации будут присутствовать на церемонии открытия и выставочной экспозиции

Баку получил право на проведение конгресса в ходе выборов в Генеральную ассамблею Международной астронавтической федерации, которые прошли в Вашингтоне 4 года назад.