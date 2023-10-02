ПОЛИТИКА
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Момент паники во время пожара на свадьбе в Ираке
Министерство внутренних дел Ирака опубликовало видео первых минут после начала смертельного пожара на свадьбе в Мосуле на прошлой неделе. Пламя охватило все помещение, заблокировав гостей внутри. Воспламенение произошло после запуска фейерверка во время первого танца жениха и невесты. #trtrussian #Ирак #свадьба #пожар #паника #свадьбавИраке #арабскаясвадьба #пожарнасвадьбе #Мосул #фейерверки #фейерверкинасвадьбе #смертельныйпожар #трагическаясвадьба #испорченнаясвадьба #пламя #свадебныйсалон #иракскаясвадьба #смертьнасвадьбе #воспламенение #запускфейерверка #опасностьфейерверков #пожаротфейерверка #танецженихаиневесты #женихиневеста #trtнарусском
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2 октября 2023 г.
Истории
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