Момент паники во время пожара на свадьбе в Ираке

Министерство внутренних дел Ирака опубликовало видео первых минут после начала смертельного пожара на свадьбе в Мосуле на прошлой неделе. Пламя охватило все помещение, заблокировав гостей внутри. Воспламенение произошло после запуска фейерверка во время первого танца жениха и невесты. #trtrussian #Ирак #свадьба #пожар #паника #свадьбавИраке #арабскаясвадьба #пожарнасвадьбе #Мосул #фейерверки #фейерверкинасвадьбе #смертельныйпожар #трагическаясвадьба #испорченнаясвадьба #пламя #свадебныйсалон #иракскаясвадьба #смертьнасвадьбе #воспламенение #запускфейерверка #опасностьфейерверков #пожаротфейерверка #танецженихаиневесты #женихиневеста #trtнарусском