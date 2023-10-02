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Нефтепровод между Ираком и Турцией возобновит работу на этой неделе
Нефтепровод Киркук — Джейхан будет поставлять на мировой рынок 0,5 млн баррелей нефти в сутки
Нефтепровод между Ираком и Турцией возобновит работу на этой неделе
Фото: AA / Others
2 октября 2023 г.

Нефтепровод между Турцией и Ираком начнет работу на этой неделе и будет поставлять на мировой рынок 0,5 млн баррелей нефти в сутки, сообщил в ходе конференции Adipec министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.

«В феврале был поврежден нефтепровод на ирако-турецкой границе. Хочу сегодня объявить, что он готов возобновить работу. На рынок поступит 0,5 млн б/с», — сказал Байрактар.

Как сообщалось, нефтепровод Киркук — Джейхан, соединяющий Ирак и Турцию, приостановил работу в феврале после сильного землетрясения.

В настоящее время добыча нефти в Ираке составляет около 4,3 млн б/с. Среднесуточный объем экспорта из страны по итогам сентября составил 3,438 млн б/с, практически все сырье транспортировалось через терминал Басра в Персидском заливе на юге республики.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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