В Косово видеорегистратор заснял нападение боевиков на полицию

В приграничном с Сербией косовском городе Баньска на видеорегистратор попал момент нападения сербских боевиков на полицейских. Сообщается, что один правоохранитель убит, еще один ранен. Накануне группа вооруженных сербов заблокировала грузовиками мост через реку, разделяющую город на две части — с преимущественно сербским и албанским населением. Полиция потребовала убрать заграждение, после чего боевики открыли огонь. #trtrussian #Косово #граница #нападение #боевики #полиция #Сербия #границасСербией #Баньска #сербскиебоевики #правоохранитель #ранение #сербы #албанцы #конфликт #границыКосово #сербыиалбанцы #новостиКосово #trtнарусском