Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.

Об этом сообщает Управление по связям с общественностью Администрации президента Турции.

Согласно сообщению, стороны обсудили состояние двусторонних отношений. Также состоялся обмен мнениями по региональной и международной проблематике.

Лидеры затронули вопросы, которые могут быть включены в повестку саммита Совета глав стран Организации тюркских государств, который пройдет в Казахстане в ноябре.