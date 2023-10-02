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Эрдоган и Токаев обсудили двусторонние отношения
Между президентами Турции и Казахстана состоялся телефонный разговор
Эрдоган и Токаев обсудили двусторонние отношения
Фото: AA / Others
2 октября 2023 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.

Об этом сообщает Управление по связям с общественностью Администрации президента Турции.

Согласно сообщению, стороны обсудили состояние двусторонних отношений. Также состоялся обмен мнениями по региональной и международной проблематике.

Лидеры затронули вопросы, которые могут быть включены в повестку саммита Совета глав стран Организации тюркских государств, который пройдет в Казахстане в ноябре.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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