ПОЛИТИКА
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Жених после трагедии на свадьбе в Ираке: мы мертвы внутри
Жених рассказал, как спасал невесту из смертельного пожара на свадьбе в Ираке. С обеих сторон молодожены потеряли по меньшей мере 25 родственников. Сообщается, что в результате пожара погибли 115 человек, около 200 пострадали. #trtrussian #Ирак #свадьба #пожар #паника #свадьбавИраке #арабскаясвадьба #пожарнасвадьбе #Мосул #фейерверки #фейерверкинасвадьбе #смертельныйпожар #трагическаясвадьба #испорченнаясвадьба #пламя #свадебныйсалон #иракскаясвадьба #смертьнасвадьбе #воспламенение #запускфейерверка #опасностьфейерверков #пожаротфейерверка #танецженихаиневесты #женихиневеста #trtнарусском
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2 октября 2023 г.
Истории
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