Жених после трагедии на свадьбе в Ираке: мы мертвы внутри

Жених рассказал, как спасал невесту из смертельного пожара на свадьбе в Ираке. С обеих сторон молодожены потеряли по меньшей мере 25 родственников. Сообщается, что в результате пожара погибли 115 человек, около 200 пострадали. #trtrussian #Ирак #свадьба #пожар #паника #свадьбавИраке #арабскаясвадьба #пожарнасвадьбе #Мосул #фейерверки #фейерверкинасвадьбе #смертельныйпожар #трагическаясвадьба #испорченнаясвадьба #пламя #свадебныйсалон #иракскаясвадьба #смертьнасвадьбе #воспламенение #запускфейерверка #опасностьфейерверков #пожаротфейерверка #танецженихаиневесты #женихиневеста #trtнарусском