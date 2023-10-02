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Первый турецкий авиазавод будет выпускать запчасти к GÖKBEY и HÜRKUŞ
Первый в Турции авиазавод TOMTAŞ возобновил свою деятельность. Здесь будут производить запчасти и детали для вертолета GÖKBEY и самолета HÜRKUŞ, заявил член исполнительного совета TOMTAŞ Али Экши во время TEKNOFEST в Измире. Предприятие было основано в 1916 году в Кайсери, но по ряду причин закрылся во второй половине прошлого века. #trtrussian #Турция #Кайсери #авиазавод #TOMTAŞ #GÖKBEY #HÜRKUŞ #запчасти #авиазапчасти #завод #турецкийавиазавод #детали #деталидлясамолета #деталидлявертолета #запчастидлявертолета #запчастидлясамолета #TEKNOFEST #Измир #предприятие #технологии #турецкиетехнологии #trtнарусском
иьти / Others
2 октября 2023 г.
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