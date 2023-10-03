Визит в Армению американской делегации во главе руководительницей Агентства по международному развитию США (USAID) Самантой Пауэр, а также и. о. помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Йюри Ким изначально позиционировался США как мера по укреплению доверия. Так, в анонсе USAID говорилось, что поездка нацелена на «подтверждение поддержки суверенитета, независимости, территориальной целостности и демократии Армении» и «удовлетворение гуманитарных потребностей» перемещенных лиц.

Повод для отправки делегатов дала завершившаяся антитеррористическая операция Азербайджана в Карабахском регионе, которая не могла не усилить изоляционистские настроения внутри правящей элиты в Ереване и породить в западных столицах подозрения, что армянскому режиму угрожает естественный демонтаж.

Так или иначе, но администрация президента США решила направить республике умеренный сигнал о необходимости укрепления двусторонних контактов. В частности, соответствующий посыл содержало письмо президента Джо Байдена премьер-министру Николу Пашиняну, которое, если верить западным СМИ, привезли с собой американские представители.

В этом контексте Вашингтон даже предложил Еревану финансовые стимулы: глава USAID пообещала, что американская сторона выделит около $11,5 млн на потребности населения в гуманитарной сфере.

Поездка не обошлась без претенциозных заявлений. Так, Белый дом выдвинул посредническое предложение, которое, по его мнению, могло бы разрядить атмосферу на Южном Кавказе. Пауэр заявила, что в Карабахе необходимо организовать международное гуманитарное присутствие для мониторинга ситуации на местах.

Эту информацию синхронно с главой USAID повторил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер, пояснивший, что Вашингтон планирует сформировать и запустить международную миссию, которая выступит гарантом прав армянского населения.

Твердого обоснования для создания подобной международной миссии администрация Джо Байдена, впрочем, представить и не смогла. Иллюстративно, что, отвечая на один из вопросов СМИ, Пауэр наотрез отказалась соглашаться со словами Пашиняна об «этнических чистках» на территории Карабахского региона. А это значит, что приезд американской делегации в Армению –– не более чем вынужденный жест.

Фактор диаспоры

В этих обстоятельствах западные издания обращают внимание на то, что готовность снарядить Пауэр и Ким в Армению стала ответом исполнительной власти США на давление активистов американо-армянской диаспоры и ее ключевых представителей на Капитолийском холме, которые утверждают, что администрация Байдена не предприняла «решительных действий» против антитеррористической операции Азербайджана и не сформулировала ясной позиции по поводу процесса реинтеграции региона.

С одной стороны, лоббистские структуры, пытающиеся представлять армянскую диаспору, безо всякого знания ситуации на местах настаивают на том, чтобы Белый дом квалифицировал ситуацию вокруг Карабаха как «геноцид», с другой –– продавливают в Конгрессе сценарий с введением против Баку санкций и оптимизацией военно-технического сотрудничества.

В сентябре двухпартийная группа членов Палаты представителей и Сената уже выдвинула законодательную инициативу, которая требует от Вашингтона фантастических мер, среди которых, например, объявление действий Азербайджана на его законной территории «кампанией этнической чистки», прекращение военных связей между Баку и Вашингтоном, введение санкций против официальных лиц Азербайджана, а также увеличение помощи Армении.

«Мир должен точно знать, что происходит», –– заявил журналистам сенатор-демократ Гэри Питерс.

Аппетиты представителей этих лоббистских структур слишком велики. И уже сейчас очевидно, что успокоить это коммьюнити администрации Байдена, по-видимому, не под силу. Так, группы армянской диаспоры в США остались недовольны не только временем поездки Пауэр и Ким в Армению, но и тем, что было предложено в ее рамках.

Директор по коммуникациям Американского национального комитета Америки (ANCA) Алекс Галицкий назвал представленную Белым домом помощь Еревану «оскорблением» –– прежде всего из-за небольших, на его взгляд, объемов финансового пакета.

Администрация Байдена не имеет качественного влияния на Южный Кавказ, однако пытается демонстрировать символическую вовлеченность в региональные дела, чтобы не отставать от других игроков. А это значит, что конфликтная линия сохранится, и армянское лобби в США продолжит информационную кампанию в целях давления на механизм принятий решений.

С прицелом на выборы

Дискуссии о введении против Азербайджана санкций за его законную антитеррористическую операцию локального характера разрушаются на первых этапах, что доказали соответствующие обсуждения на уровне ЕС. Как заявил в этой связи изданию Politico один из западных дипломатов, почти никто не хочет обострять отношения с Баку. Одна из причин, по его словам, заключается в том, что западные страны давно выстроили прочные отношения с азербайджанским руководством.

Незадолго до встречи в Брюсселе с армянским официозом помощник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев раскритиковал «эмоциональных» западных парламентариев, призывающих к карательным действиям.

«Мы не видим подобных рисков, потому что это иррационально, –– заметил Гаджиев, добавив, что не существует четких обоснований для введения санкций против Баку. –– Подобный нарратив бесполезен и скорее контрпродуктивен для продвижения повестки дня мира в регионе. Напротив, это приведет ко все большей фрагментации и расколу региона».

Однако если говорить исключительно об американской политической реальности, то сейчас, с учетом подготовки к президентским выборам 2024 года, для представителей армянского лобби открывается удобное пространство для вмешательства.

Это доказал второй раунд республиканских дебатов, который совпал с завершением поездки американской делегации в Армению.

Место проведения политической дуэли –– президентская библиотека Рональда Рейгана в Сими-Вэлли (Калифорния) –– стало мишенью протестных акций, организованных ключевыми группами армянского лобби, к которым присоединились консервативные организации. Так, небольшие уличные пикеты были поддержаны околорелигиозными объединениями правого толка «Глава семьи» активиста Боба Вандера Плаатса и Совет по семейным исследованиям.

Беззастенчивое вмешательство лоббистстких структур в процесс начальной подготовки к американским выборам дошло до того, что армянская диаспора запустила во время республиканских дебатов 30-секундный ролик с обвинениями в адрес Азербайджана, который транслировался на телеканалах Fox News, MSNBC и CNN в ходе выступлений политиков.

Действия политических групп, претендующих на то, чтобы говорить от лица всего армянского сообщества, сейчас больше напоминают жесты отчаяния. Особенно если учесть, что ресурсы этого лобби на Капитолийском холме постепенно истощаются: ключевой ретранслятор идей Еревана сенатор Боб Менендес недавно попал под прицел прокуратуры из-за подозрений в неприкрытой торговле влиянием. И, пожалуй, это все, что нужно знать о методах борьбы тех, кто называет себя защитником интересов населения Карабаха.