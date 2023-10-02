Украина не получала от западных союзников или НАТО предложений пойти на территориальные уступки ради вступления в альянс. Об этом заявил замглавы МИД страны Евгений Перебейнис. Дипломат подчеркнул: возможность подобной договоренности в будущем также исключена.

«Украина не будет торговать своими территориями в обмен ни на что. Я могу подтвердить, что никаких официальных предложений со стороны ни НАТО, ни каких-либо других наших западных партнеров по отказу Украины от территорий в обмен на какие-либо другие шаги не было», — подчеркнул замглавы МИД.

В августе начальник штаба генсека НАТО Стиан Йенссен допустил «нежелательный» сценарий, при котором Киеву придется уступить часть своих территорий России ради вступления в альянс. Позднее он извинился за сказанное, подчеркнув, что не выражал официальную позицию НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что условия урегулирования конфликта будут выбирать власти Украины.

В конце сентября прошлого года президент Украины Владимир Зеленский объявил о подаче заявки на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке. На саммите в Вильнюсе в июле 2023 года члены альянса договорились, что упростят путь вступления для Киева.

Однако, как отмечал TRT на русском, каких-либо прорывных договоренностей из Вильнюса президент Зеленский не увез. Реальные шаги будут сделаны лишь тогда, «когда союзники договорятся и будут выполнены условия».