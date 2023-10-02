В Турции прошел 7-й Конгресс рынков капитала страны на тему «Сильные рынки капитала, сильная Турция». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем послании к участникам встречи отметил, что мероприятие будет очень полезно для инвесторов.

Как отметил президент Турции, власти не остановятся ни перед чем, чтобы сделать государство еще более сильным, безопасным и процветающим. Так, в стране реализуется среднесрочная программа, которая является дорожной картой «Века Турции», направленная на то, чтобы построить прочную связь между обществом и деловым миром.

Президент Турции также подчеркнул, что руководство страны ставит перед собой реалистичные задачи, которые в полной мере соответствуют потенциалу Турции: от роста торговли до ценовой стабильности, от финансовой стабильности до занятости населения, а также от зеленой и цифровой трансформации до борьбы со стихийными бедствиями. Все эти цели, по словам президента Турции, будут достигнуты при непосредственной поддержке населения.

Кроме того, власти страны намерены привлечь прямые иностранные инвестиции. «Мы начнем пожинать плоды нашего проекта Стамбульского финансового центра, над которым работали в течение длительного времени. Мы хотим сделать страну финансовым центром. Как страна, которая привлекла в общей сложности $255 млрд иностранных инвестиций за последний 21 год, мы уделяем особое внимание дальнейшему расширению наших рынков капитала», — отметил президент Турции.

Конгресс рынков капитала послужит руководством в этих усилиях, подчеркнул президент Турции. Двери открыты для всех инвесторов, которые верят в светлое будущее турецкой экономики.