В Дохе состоялись переговоры между президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Накануне визита Мирзиёева в Катар в Дохе открылось посольство Узбекистана.

Как говорится в сообщении, эмир Катара Аль Тани тепло встретил президента Узбекистана. В его честь был выстроен почетный караул. Военный оркестр исполнил национальные гимны двух стран. После этого главы государств обошли строй почетного караула и поприветствовали членов официальных делегаций.

В ходе переговоров глав двух стран были рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления политического диалога, расширения торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества и активизации культурно-гуманитарных обменов.

«Исторический визит эмира Катара в Самарканд в июне этого года открыл новую веху в отношениях двух стран. Обозначена приверженность выводу взаимодействия Узбекистана с Катаром на более высокий уровень стратегического партнерства», — говорится в сообщении на сайте президента Узбекистана.

Подчеркивается, что на данный момент активизировались контакты на разных уровнях: растут объемы взаимной торговли, налажено авиасообщение между столицами двух стран, начата реализация совместных проектов с крупными катарскими компаниями.

В ходе переговоров стороны договорились об активизации деловых связей. С этой целью будут организованы первые заседания совместной Межправительственной комиссии, Делового совета и бизнес-форум в январе 2024 года в Дохе.

Также подчеркивается, что Узбекистан заинтересован в углублении сотрудничества с катарскими научными и образовательными учреждениями, проведении совместных исследований в области биотехнологий и искусственного интеллекта, «зеленой» энергетики. Кроме того, в ходе переговоров была достигнута договоренность о проведении в Дохе Недели культуры и туризма Узбекистана.

После завершения переговоров подписан пакет документов, направленных на дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества.