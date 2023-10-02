ПОЛИТИКА
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В Кыргызстане предложили изменить флаг
Депутаты республики предлагают изменить форму лучей солнца на государственном флаге. По их словам, символ неоднозначно трактуется
В Кыргызстане предложили изменить флаг
Photo: AA / Others
2 октября 2023 г.

Члены Жогорку Кенеша Кыргызстана предложили изменить форму лучей солнца на флаге республики. Об этом говорится в официальной стенограмме на сайте нацсобрания. Законопроект уже вынесли на общественное обсуждение.

Спикер парламента Нурланбек Шакиев и депутат Улан Примов заявили, что лучи солнца на государственном символе республики считываются по-разному.

По их словам, возникает дилемма в зрительном восприятии лучей солнца с тюндюком посередине. Некоторые видят в этом символе цветок подсолнуха либо внешнюю часть юрты. Поэтому необходимо устранить неоднозначное трактование значения изображения флага, пояснили законодатели.

«‎В этой связи предлагается изменить форму лучей на флаге Кыргызской Республики из волнообразных на форму, четко напоминающую лучи солнца»‎, — отметили депутаты.

Для разработки нового эскиза лучей солнца на флаге уже привлекли коллектив авторов-разработчиков.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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