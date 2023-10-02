Члены Жогорку Кенеша Кыргызстана предложили изменить форму лучей солнца на флаге республики. Об этом говорится в официальной стенограмме на сайте нацсобрания. Законопроект уже вынесли на общественное обсуждение.
Спикер парламента Нурланбек Шакиев и депутат Улан Примов заявили, что лучи солнца на государственном символе республики считываются по-разному.
По их словам, возникает дилемма в зрительном восприятии лучей солнца с тюндюком посередине. Некоторые видят в этом символе цветок подсолнуха либо внешнюю часть юрты. Поэтому необходимо устранить неоднозначное трактование значения изображения флага, пояснили законодатели.
«В этой связи предлагается изменить форму лучей на флаге Кыргызской Республики из волнообразных на форму, четко напоминающую лучи солнца», — отметили депутаты.
Для разработки нового эскиза лучей солнца на флаге уже привлекли коллектив авторов-разработчиков.