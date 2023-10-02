Турция запустит туристический Восточный экспресс уже в декабре этого года. Об этом сообщает агентство «‎Анадолу»‎ со ссылкой на Министерство транспорта и инфраструктуры страны.

Поезд будет следовать из Анкары в Карс трижды в неделю. Экспресс входит в четверку самых красивых железнодорожных маршрутов в мире, уточняет издание.

«‎‎В этом сезоне экспресс совершит 84 рейса», — сообщил «‎Анадолу»‎ министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу.

Политик отметил: географическое положение Турции дает преимущества для внутренних и международных железнодорожных туров. Регулярные туры на этом маршруте организовывались с 1990-х до середины 2000-х годов.

По словам чиновника, туристический Восточный экспресс предлагает высококачественные разнообразные варианты отдыха для пассажиров всех возрастов, особенно молодежи. Популярность экспресса в последние годы только растет.

«Поезд будет отправляться из Анкары по понедельникам, средам и пятницам, а из Карса — по средам, пятницам и воскресеньям. Всего в этом сезоне туристический Восточный экспресс совершит 84 рейса: 42 по направлению Анкара-Карс и 42 по направлению Карс-Анкара‎»‎, — уточнил Уралоглу.

Министр отметил: поезда экспресса будут состоять из восьми спальных вагонов и вагона-ресторана вместимостью 160 человек.

По словам чиновника, билеты в 6 из 8 спальных вагонов будут продаваться через туристические агентства. Билеты в оставшиеся два вагона будут продаваться отдельно на сайте Турецких государственных железных дорог.