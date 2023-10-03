Спортсменка из Узбекистана Ольга Забелинская завоевала золотую медаль в индивидуальной гонке на Азиатских играх в Ханчжоу. Об этом сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.

В гонке на 18,3 км, состоявшейся 3 октября, Забелинская показала результат 24:36,99 минуты (официальный сайт Азиатских игр указывает 24:35,99). Второй финишировала спортсменка из Японии Ёнамине Ери с результатом 25:35.59, третьей стала казахстанка Рината Султанова, преодолевшая дистанцию за 25:36,10 минуты.

На данный момент в турнирной таблице Узбекистан занимает пятое место: спортсмены из этой страны завоевали 47 медалей (13 золотых, 14 серебряных и 20 бронзовых).

На первом месте Китай (276 медалей, в том числе 153 золотых), на втором — Япония (124 и 33), на третьем — Южная Корея (136 и 31), на четвертом — Индия (61 и 13).

Казахстан на 12-м месте (42 медали, в том числе 4 золотых), Таджикистан — на 22-м (5 и 1), Кыргызстан — на 24-м (3 и 1), Туркменистан — на 27 месте (4, в том числе 1 «серебро» и 3 «бронзы»).

Азиатские игры проходят в китайском городе Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. В соревнованиях принимает участие несколько тысяч спортсменов из 45 стран.

Это не первый громкий успех спортсменов из Узбекистана на Азиатских играх. Как писал TRT на русском, гребцы принесли сразу семь медалей различного достоинства в копилку сборной Узбекистана по академической гребле. В числе других золотую медаль получила натурализованная россиянка Анна Пракатень.