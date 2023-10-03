Министерство иностранных дел Турции опубликовало сообщение по случаю 14-й годовщины подписания Нахчыванского соглашения, заложившего основы создания Организации тюркских государств (ОТГ).

«Благодаря сильной воле и совместным усилиям тюркоязычных стран, запущенный в 1992 году Саммит тюркоязычных государств завершился созданием сильной международной организации», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Подчеркивается, что Турция продолжит работу по развитию сотрудничества между тюркскими государствами.

В сообщении на сайте Организации тюркских государств также указано, что организация стремится развивать и углублять сотрудничество между странами-членами.

«За последние 14 лет мы посвятили себя благородному делу, гармонично работая с учреждениями и администрациями наших государств-членов и государств-наблюдателей. Наши усилия охватывают более 20 областей сотрудничества: от экономики до торговли, от культуры до образования, от туризма до здравоохранения, чему способствует документ «Видение тюркского мира до 2040 года», — говорится в сообщении генерального секретаря ОТГ Кубанычбека Омуралиева.