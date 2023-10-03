ПОЛИТИКА
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Палестинцы вышли на протесты против вторжения иудеев в Аль-Аксу
Сотни палестинцев вышли на протесты в Газе. Они требуют не допускать еврейских поселенцев в комплекс мечети Аль-Акса для празднования иудейского праздника Суккот. Ранее израильская полиция напала на протестующих в Иерусалиме палестинцев. #trtrussian #Палестина #Иерусалим #АльАкса #палестинцы #протест #суккот #вторжение #иудеи #оккупация #оккупацияпалестины #trtнарусском
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3 октября 2023 г.
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