Гражданские петиции, набравшие в Казахстане свыше 50 тыс. голосов, будут рассматривать на уровне правительства. Соответствующий закон «Об общественном контроле» подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев, передает Tengrinews.kz.

Документ предусматривает введение дополнительного механизма общественного участия в жизни страны — института петиций. Петиция представляет собой коллективное сообщение, отклик или предложение, направленное в государственный орган, местный представительный и исполнительный орган в форме электронного документа. В законе также регламентирован порядок подачи петиции, ее приема, регистрации и рассмотрения.

Для обязательного рассмотрения госорганами необходимо собрать определенное количество голосов. Подписать петицию должны от 2,5 тысяч казахстанцев (при обращении в районный акимат) до 50 тысяч (при обращении к правительству РК).

При этом законом предусмотрено, что по таким вопросам, как изменение формы правления, административно-территориального устройства и границ Казахстана, правосудие, амнистия и национальная безопасность, петиции подаваться не могут.

Еще в прошлом году Министерство информации Казахстана заявляло, что будет создана платформа «Е-петиция», где можно будет создавать коллективные предложения. Сейчас казахстанцы используют сразу несколько ресурсов для обращения к властям. Например, на сайте ALASH online самые популярные петиции — за снижение пенсионного возраста женщин и переименование столицы обратно из Нур-Султана в Астану (что и было в итоге сделано) — набрали свыше 866 тыс. и 229 тыс. голосов соответственно.

Это не первая громкая инициатива властей Казахстана за последнее время. Как писал TRT на русском, министерства обороны и цифрового развития республики открыли в Астане центр оборонных технологий Defence Tech Center. Центр открыт для поиска и отбора идей для развития оборонной отрасли. Он будет привлекать изобретателей, ученых и стартап-предпринимателей, чтобы искать лучшие идеи и внедрять их в разработки Минобороны.