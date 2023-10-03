ПОЛИТИКА
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Правительство Казахстана обязали рассматривать массовые петиции населения
Президент Казахстана подписал закон, согласно которому гражданские петиции, набравшие свыше 50 тыс. голосов, будут рассматривать на уровне правительства
Правительство Казахстана обязали рассматривать массовые петиции населения
Фото: AA / Others
3 октября 2023 г.

Гражданские петиции, набравшие в Казахстане свыше 50 тыс. голосов, будут рассматривать на уровне правительства. Соответствующий закон «Об общественном контроле» подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев, передает Tengrinews.kz.

Документ предусматривает введение дополнительного механизма общественного участия в жизни страны — института петиций. Петиция представляет собой коллективное сообщение, отклик или предложение, направленное в государственный орган, местный представительный и исполнительный орган в форме электронного документа. В законе также регламентирован порядок подачи петиции, ее приема, регистрации и рассмотрения.

Для обязательного рассмотрения госорганами необходимо собрать определенное количество голосов. Подписать петицию должны от 2,5 тысяч казахстанцев (при обращении в районный акимат) до 50 тысяч (при обращении к правительству РК).

При этом законом предусмотрено, что по таким вопросам, как изменение формы правления, административно-территориального устройства и границ Казахстана, правосудие, амнистия и национальная безопасность, петиции подаваться не могут.

Еще в прошлом году Министерство информации Казахстана заявляло, что будет создана платформа «Е-петиция», где можно будет создавать коллективные предложения. Сейчас казахстанцы используют сразу несколько ресурсов для обращения к властям. Например, на сайте ALASH online самые популярные петиции — за снижение пенсионного возраста женщин и переименование столицы обратно из Нур-Султана в Астану (что и было в итоге сделано) — набрали свыше 866 тыс. и 229 тыс. голосов соответственно.

Это не первая громкая инициатива властей Казахстана за последнее время. Как писал TRT на русском, министерства обороны и цифрового развития республики открыли в Астане центр оборонных технологий Defence Tech Center. Центр открыт для поиска и отбора идей для развития оборонной отрасли. Он будет привлекать изобретателей, ученых и стартап-предпринимателей, чтобы искать лучшие идеи и внедрять их в разработки Минобороны.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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