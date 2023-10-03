Церемония награждения прошла в центре Bilim Bakı, который был создан совместными усилиями Фонда Т3 и ASAN. По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева медаль за эффективное сотрудничество Байрактару вручил председатель ASAN Ульви Мехтиев.

На церемонии присутствовали студенты центра Bilim Bakı, а также посол Турции в Баку Джахит Багчы.

В апреле этого года министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов наградил Байрактара медалью «За заслуги в области военного сотрудничества».

Как ранее писал TRT на русском, в 2021 году Сельчук Байрактар также был награжден орденом «Карабах» за вклад в укрепление братских связей и сотрудничества между Азербайджаном и Турцией. Награду вручил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Орден присуждается военнослужащим и мирным жителям, сыгравшим роль в восстановлении азербайджанского контроля над оккупированными территориями Карабаха. Боевые беспилотники, производимые компанией Baykar, успешно использовались Баку во время Второй Карабахской войны.

В сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский также наградил орденом «За заслуги» I степени генерального директора Baykar Халука Байрактара. Президент Украины высоко оценил вклад турецкой компании в увеличение мощности и обороноспособности украинских вооруженных сил.