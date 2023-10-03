Запрет на посещение мечети Аль-Харам Аль-Ибрахими в городе Эль-Халил является многолетней практикой израильских властей. Израиль закрывает ее для мусульман 10 дней в году под предлогом проведения различных праздников. При этом религиозный объект открыт для еврейских поселенцев. В этот раз запрет будет действовать двое суток.

Руководитель комплекса мечети Гассан эр-Реджеби рассказал агентству «Анадолу», что «израильские оккупанты закрыли мечеть для посещения на двое суток в связи с еврейским праздником Суккот (Беседки)» начиная с понедельника.

По его словам, после введения запрета все секции мечети были открыты для еврейских поселенцев. «Ряд религиозных ритуалов сопровождался громкими звуками», — отметил Реджеби.

Еврейский праздник Суккот, начавшийся 29 сентября, продлится неделю.

В последнее время серьезно обострилась ситуация вокруг храмового комплекса мечети Аль-Акса. Еврейские экстремисты в сопровождении израильских сил вторгаются ежедневно на территорию мечети и проводят религиозные ритуалы, нарушая международный запрет на подобные действий в оккупированном Иерусалиме.

Протесты мусульман идут в Иерусалиме и секторе Газа, где в результате столкновений с израильской армией есть жертвы среди палестинцев.

С приходом к власти в Израиле ультраправого политика Беньямина Нетаньяху и формирования крайне радикального кабинета министров в последний год в Палестине усиливается незаконная поселенческая деятельность Израиля.

Израиль уничтожает культурное наследие Палестины — ЮНЕСКО

В феврале 2010 года вопрос статуса мечети Аль-Харам Аль-Ибрахими выносился на повестку 184-го заседания Исполнительного совета ЮНЕСКО, где выражалась обеспокоенность незаконной и агрессивной деятельностью Израиля по депалестинизации оккупируемых территорий и уничтожения культурного наследия Палестины.

«С начала израильской оккупации Западного берега реки Иордан и сектора Газа в 1967 года сотни палестинских археологических объектов и культурных ценностей систематически конфисковываются, расхищаются и раскапываются израильскими властями, которые тем самым подвергают опасности палестинское культурное наследие, лишают палестинцев их культурного достояния, препятствуют развитию объектов наследия и исторических культовых мест и доступу к ним. Премьер Израиля заявлял о планах дальнейшего усиления контроля над палестинскими археологическими зонами и объектами наследия на оккупированных палестинских территориях, включая насчитывающий тысячелетнюю историю хевронский объект Харам аль-Ибрахими (Храм Авраама, или Гробница патриархов, Мечеть Ибрахима в Хевроне) и историческую мечеть Билал бин Рабах (Гробница Рахили в Вифлееме), выступив при этом с провокационным заявлением о том, что они являются частью объектов национального наследия Израиля», — говорится в программных документах ЮНЕСКО.

В организации отмечают, что «с начала израильской оккупации израильское правительство пытается подчеркнуть иудейский характер археологических объектов и объектов наследия, находящихся на оккупированных палестинских территориях, уничтожая или отрицая универсальный характер этих объектов наследия и отказывая в доступе к ним всем верующим».

В ЮНЕСКО считают, что такая политика Израиля используется в качестве политического средства для поддержания и укрепления контроля над палестинскими землями и ресурсами, а также в качестве предлога для продолжающегося создания поселений в нарушение международного права.

В частности, большое число поселений, таких как Шило, Бет-Эль и Кирьят-Арба, сосредоточено вокруг археологических зон, на которые Израиль претендует как на свое эксклюзивное наследие.

Частью незаконных мероприятий по созданию поселений является также эксплуатация израильскими властями объектов палестинского наследия для извлечения финансовой и политической выгоды. При правительстве Нетаньяху Израиль начал открыто использовать эти священные и универсальные объекты для провоцирования религиозных конфликтов путем усиления контроля и предоставления доступа к ним на основе только одной веры, отвергая права и взгляды других верующих.

Контроль над археологическими и туристическими объектами Палестины является частью незаконной деятельности Израиля по дальнейшему созданию поселений, считают в международной организации.

Напомним, международные правозащитные организации, такие как HRW, Amnesty International признали Израиль государством апартеида, которое систематически и институцианализированно нарушает права палестинского населения на оккупированных палестинских территориях.