ПОЛИТИКА
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Момент нападения группы иудеев на христиан в Иерусалиме
В Иерусалиме евреи, идущие на празднование Суккота, оплевали группу христиан, несущих по традиции деревянный крест по улице Виа Долороза в Старом городе. При этом иудеев охраняла израильская полиция, которая не стала препятствовать плевкам. По словам Латинского патриарха Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла, ситуация с ростом насилия по отношению к христианам не решается, а некоторые раввины поощряют агрессию в адрес христиан. #trtrussian #Иерусалим #иудеи #христиане #крест #оплевали #нападение #Суккота #деревяггыйкрест #Старыйгород #израильскаяполиция #Палестина #Израиль #патриарх #насилие #раввины #агресия #плевок #иудеиихристиане #новостиПалестины #trtнарусском
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3 октября 2023 г.
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