ПОЛИТИКА
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Эрдоган: Турция должна избавиться от Конституции, принятой после переворота
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о позитивной атмосфере вокруг обсуждений проекта новой Конституции страны
Эрдоган: Турция должна избавиться от Конституции, принятой после переворота
Фото: AA / Others
3 октября 2023 г.

Турции необходимо избавиться от Конституции, принятой после переворота, и сегодня в стране сложилась позитивная атмосфера в отношении выработки нового документа. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Анкаре.

«Мы должны избавиться от конституции переворота. Пришло время снять оковы, наложенные хранителями переворотов 27 мая 1960 года и режимом 12 сентября. Никто, занимающий ответственный пост, особенно политические институты, не обязан оставаться глухим к этому требованию», — заявил президент.

По его словам, в новый период правительство рассчитывает на создание «гражданской, инклюзивной конституции».

«Я хотел бы заявить, что считаю важной в этом отношении позитивную атмосферу, сложившуюся впервые за много лет. Именно это сильное качество турецкой демократии позволяет ей каждый раз выстоять. Как и 85-миллионный народ, я верю, что мы доведем этот непростой процесс до успешного завершения при самом широком консенсусе», — подчеркнул турецкий лидер.

В текущем году Турецкая Республика отмечает своё столетие. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Турция нуждается в новой Конституции, которая станет залогом дальнейшего развития страны, подготовка новой редакции основного закона продолжается. Турецкий лидер призвал все политические силы активно участвовать в разработке проекта новой Конституции.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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