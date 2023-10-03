2 октября на территории «Вечного города», расположенного в туристическом комплексе Silk Road Samarkand, состоялась церемония закрытия XV Ташкентского международного кинофестиваля «Жемчужина Шелкового пути».

По красной ковровой дорожке кинофестиваля прошли несколько сотен известных кинематографистов со всего мира, в том числе турецкий актер Джелал Ал, сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица, американский актер Кевин Спейси, польский режиссер и продюсер Кшиштоф Занусси, французский актер, звезда кинофраншизы «Такси» Сами Насери, российские режиссеры Александр Сокуров и Алексей Учитель, узбекский режиссер Али Хамраев, итальянский режиссер Пьетро Марчелло.

Церемония началась с выступления современных танцевальных ансамблей на вращающейся сцене-амфитеатре, далее были лазерное шоу и салют. С приветственным словом выступил генеральный директор Агентства кинематографии Узбекистана Фирдавс Абдухаликов.

«Друзья, благодарю вас за то, что эти пять дней мы были вместе на этом прекрасном фестивале кино. Мы — хозяева, и вы — наши гости. Мы провели незабываемые дни, которые сблизили нас, сделали профессиональнее. Вы привезли свои картины и показали их народу Узбекистана», — сказал Абдухаликов.

Затем состоялось вручение наград. Премией «За вклад в развитие мирового кинематографа» были награждены режиссеры Ираклий Квирикадзе, Александр Сокуров и Пьетро Марчелло. Награды от Союза кинематографистов тюркского мира получили туркменский режиссер Сахысалык Байрамов и кыргызстанский режиссер Актан Арым Кубат. Специальный приз фестиваля кино Европейского союза за вклад в развитие узбекского кинематографа достался Акбару Бектурдиеву. Специальные призы хокимията Самаркандской области были вручены узбекским режиссерам Шухрату Махмудову за фильм «Мужество» и Али Хамраеву за картину «Аромат дыни в Самарканде».

Победителем конкурса «Кино Центральной Азии» стала картина узбекского режиссера Шокира Холикова «Воскресенье». Приз победителю вручил Эмир Кустурица.

Кевин Спейси вручил награду «За лучший дебют» казахстанскому режиссеру Максиму Акбарову за фильм «Степь». Приз «За лучшую режиссуру» также достался казахстанскому кинематографисту — Дархану Тулегенову за фильм «Братья».

Награда «За лучшую женскую роль» была присуждена кыргызстанской актрисе Таалайкан Абазовой за роль в фильме «О том, что помню». Награждал актрису Сами Насери. Приз «За лучшую мужскую роль» также достался представителю Кыргызстана — Достану Айбеку за роль в фильме «Аромат полыни». Специальный приз дирекции Ташкентского международного кинофестиваля получил таджикский режиссер Мухиддин Музаффар за фильм «Фортуна».

Как писал TRT на русском, в рамках XV Ташкентского международного кинофестиваля «Жемчужина Шелкового пути» прошел ежегодный конкурс молодых кинематографистов «Кино за пять дней». Победителем стала команда из Азербайджана с фильмом «100 шагов» режиссера Гасимли Юсиева.