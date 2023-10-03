В Кремле заявили, что у Москвы есть новые вопросы к Еревану в связи с ратификацией Римского статута Международного уголовного суда (МУС), которые были уже переданы армянской стороне. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Конечно, к действующему руководству Армении у нас появятся дополнительные вопросы, они были заранее переданы армянской стороне», — заявил он в ответ на просьбу журналистов прокомментировать ратификацию армянским парламентом закон о присоединении к МУС.

Представитель Кремля назвал некорректным присоединение Армении к Римскому статуту. «Мы сомневаемся и с самого начала сомневались в том, что с точки зрения двусторонних отношений присоединение Армении к Римскому статуту является корректным, по-прежнему считаем, что это некорректное решение», — отметил Песков.

Он также заявил, что в Москве «абсолютно не согласны со словами премьер-министра Пашиняна о том, что решение Армении присоединиться к Римскому статуту было связано с недостаточностью инструментов ОДБК и армяно-российского партнерства для обеспечения безопасности страны».

«Это не так, и я думаю, что в Армении большинство понимают, что инструменты ОДКБ и армяно-российского партнерства в настоящий момент являются абсолютно незаменимыми. И да — у армянской стороны может быть своя критика, могут быть темы для дебатов, для обсуждений, но лучше этих механизмов у армянской стороны нет, и мы в этом уверены», — сказал Песков.

Ранее он назвал враждебным шагом ратификацию Арменией Римского статута. «Безусловно, это не то, что мы приветствуем. Но Армения — суверенное государство, и мы, конечно, надеемся, что подобные решения не будут негативно влиять на наши двусторонние отношения, потому что здесь речь идет именно о статуте, который мы не признаем, мы не являемся его участниками, но эти решения являются для нас чрезвычайно враждебными», — заключил Песков.

3 октября парламент Армении ратифицировал Римский статут о Международном уголовном суде. В числе прочего он предполагает арест подозреваемых по ордерам, которые выдает этот суд.