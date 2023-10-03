Силы безопасности Турции задержали 67 подозреваемых в терроризме в ходе антитеррористической операции, которая прошла по всей стране. Об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая в соцсети Х (бывшая Twitter).

Он рассказал, что было задержано 12 предполагаемых членов террористических организаций в Мерсине, Ване, Шанлыурфе, Мардине и Айдыне. Еще 55 подозреваемых в терроризме были задержаны в других 16 турецких провинциях.

Как отметил министр, по состоянию на 8:30 в Турции было проведено 466 антитеррористических операций, в которых задействовали 13 440 сотрудников служб безопасности.

Он поблагодарил Национальную разведывательную организацию Турции (MİT), полицию и жандармерию, которые приняли участие в операции.

Кроме того, в рамках операции против контрабанды оружия, которая прошла в 64 провинциях страны, были задержаны 928 подозреваемых. В результате операции изъято 744 незарегистрированных пистолета, 24 винтовки и 74 охотничьих ружья.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РПК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.