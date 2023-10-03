ПОЛИТИКА
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В 18 турецких провинциях прошли антитеррористические операции
3 октября 2023 года в 5 утра сразу в 18 турецких провинциях начались антитеррористические операции при участии разведки, полиции, жандармов и военных. По результатам рейдов, правоохранители задержали людей, которых террористы РПК/ОНС – ПДЕ/СОК шантажом годами вербовали в качестве агентов. Количество задержанных не сообщается. По словам министра внутренних дел Али Ерликая, в стране прошло 466 антитеррористических операций с участием 13 440 сотрудников сил безопасности. #trtrussian #Турция #антитеррор #спецоперация #террористы #разведка #антитеррористическаяоперация #военные #терроризм #провинцииТурции #рейды #правоохранители #жандармы #турецкиежандармы #вербовка #шпионы #задержания #задержаниявТурции #trtнарусском
ьорроп / Others
3 октября 2023 г.
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