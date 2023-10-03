В Пенсильвании захоронят 128-летнюю мумию

В Пенсильвании решили захоронить мумию человека, забальзамированного 128 лет назад. Сообщается, что это останки вора, который умер в тюрьме города Ридинг. Родственников у погибшего не нашлось, поэтому в качестве эксперимента его тело решили мумифицировать. Вилли, как назвали мумию местные жители, стал достопримечательностью города. Без него не обходилось ни одно массовое мероприятие или парад. #trtrussian #мумия #захоронение #похороны #Пенсильвания #бальзанирование #мумиячеловека #Ридинг #Вилли #достопримечательность #находка #археология #останкичеловека #достопримечательностиПенсильвании #штат #trtнарусском