Во Флориде спасают аллигатора без верхней челюсти

Во Флориде спасают самку аллигатора без верхней челюсти. На время лечения ее поместили в приют во Флориде. Животное нашли 16 сентября и дали ему имя Джолин. Ветеринары говорят, что, возможно, верхнюю челюсть Джолин отсекло винтом лодки или она утратила ее во время схватки с другими аллигаторами. #trtrussian #Флорида #США #аллигатор #крокодил #челюсть #верхняячелюсть #челюстьаллигатора #самкааллигатора #лечение #лечениекрокодила #челюстькрокодила #Джолин #ветринары #животные #дикиеживотные #лечениекрокодила #схваткааллигаторов #схваткакрокодилов #приютдляживотных #пресмыкающиеся #trtнарусском