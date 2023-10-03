ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Во Флориде спасают аллигатора без верхней челюсти
Во Флориде спасают самку аллигатора без верхней челюсти. На время лечения ее поместили в приют во Флориде. Животное нашли 16 сентября и дали ему имя Джолин. Ветеринары говорят, что, возможно, верхнюю челюсть Джолин отсекло винтом лодки или она утратила ее во время схватки с другими аллигаторами. #trtrussian #Флорида #США #аллигатор #крокодил #челюсть #верхняячелюсть #челюстьаллигатора #самкааллигатора #лечение #лечениекрокодила #челюстькрокодила #Джолин #ветринары #животные #дикиеживотные #лечениекрокодила #схваткааллигаторов #схваткакрокодилов #приютдляживотных #пресмыкающиеся #trtнарусском
mbmnbmn / Others
3 октября 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us