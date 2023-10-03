В Амазонке из-за засухи погибли минимум 120 дельфинов

Как минимум 120 дельфинов, в том числе вымирающих видов, погибли в Амазонке в результате обмеления реки, вызванного засухой. Ученые утверждают, что есть риск навсегда потерять представителей редких речных розовых и белых дельфинов. #trtrussian #Бразилия #Амазонка #дельфины #жара #засуха #гибельдельфинов #вымирание #вымираниедельфинов #обмелениереки #розовыедельфины #белыедельфины #тукуши #речныедельфины #экология #trtнарусском