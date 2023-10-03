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Индия требует от Канады отозвать около 40 дипломатов
По данным издания, Нью-Дели представил канадскому МИДу список дипломатов, которые должно покинуть Индию до 10 октября. Те, кто нарушат предписание и останутся в Нью-Дели, лишатся дипломатического иммунитета
Индия требует от Канады отозвать около 40 дипломатов
Photo: Reuters / Others
3 октября 2023 г.

Индия потребовала от МИД Канады отозвать 40 канадских дипломатов. Им предписано покинуть страну до 10 октября. Те, кто останутся после этой даты, лишатся дипломатического статуса. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Financial Times (FT).

МИД Канады и правительство Индии отказались комментировать публикацию издания.

Как ранее писал TRT на русском, отношения Канады и Индии обострились после того, как в середине сентября канадское правительство заявило о возможной причастности Индии к убийству лидера сикхских сепаратистов Хардипа Сингха Ниджара. Неизвестные застрелили его в Британской Колумбии в июне.

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что есть достоверная информация, связывающая агентов индийских властей с убийством.

После этого Оттава решила выслать одного из старших дипломатов Индии. Глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что высылаемый дипломат на самом деле работает на индийскую разведку. Жоли предупредила, что Канада не потерпит никакого вмешательства в свои дела.

После этого МИД Индии вызвал посла Канады Кэмерона Маккея и объявил ему о зеркальном ответе. Там подчеркнули: канадские политические деятели открыто симпатизируют халистанским террористам и экстремистам. Это вызывает глубокую озабоченность у Нью-Дели.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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