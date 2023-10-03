Миссия ООН завершила визит в Карабахский район Азербайджана, сообщает постпредство организации в Баку.

Команду возглавляла постоянный координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева. В состав миссии также входили Рамеш Раджасингхам, директор отдела координации Управления ООН по гуманитарным вопросам, а также представители Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО), Агентства ООН по делам беженцев, ЮНИСЕФ и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и др.

Выехав из Агдама, представители организации посетили Ханкенди, где встретились с местным населением. Миссия «‎воочию увидела ситуацию в сфере здравоохранения и образования‎», отмечает постпредство ООН.

Представители ООН не обнаружили ущерба гражданской общественной инфраструктуре, включая больницы, школы и жилые дома, а также культурным и религиозным объектам, подчеркивает представительство.

«Миссия увидела, что правительство Азербайджанской Республики готовится к возобновлению медицинского обслуживания и некоторых коммунальных услуг в городе», — говорится в сообщении постпредства. Миссия также отметила, что в городе осталось очень мало местного населения. Команда услышала от собеседников, что в Карабахском регионе остается от 50 до 1000 этнических армян‎‎.

Миссия не получила никаких сообщений от опрошенного местного населения о случаях насилия в отношении гражданского населения после последнего прекращения огня, уточнили в представительстве ООН в Баку.

Из разговоров, которые удалось провести команде, на данном этапе сложно определить, намерено ли местное население вернуться. Миссия отметила: необходимо укреплять взаимное доверие, а это потребует времени и усилий со всех сторон.

Проезжая через Агдам — возвращенный под контроль Азербайджана в 2020 году после 44-дневной войны — команда ООН наблюдала за разрушениями и подчеркнула необходимость продолжать разминирование. Делегация ООН также оценила усилия правительства Азербайджана по восстановлению возвращенных территорий.