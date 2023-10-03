ТУРЦИЯ
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Турция ожидает конкретных мер от дружественных стран в борьбе с терроризмом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал дружественные страны к решительным действиям в борьбе с террористическими организациями и их главарями: «Мы не можем понять толерантное отношение, проявленное к кровожадным убийцам».
Турция ожидает конкретных мер от дружественных стран в борьбе с терроризмом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / Others
3 октября 2023 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на церемонии открытия Учебного центра Госсовета в Анкаре и призвал дружественные страны принять конкретные шаги по борьбе с терроризмом: «Мы хотим видеть от наших друзей не только осуждение, но и конкретные шаги».

В ходе выступления президент Турции также напомнил, что страна «принесла в жертву» тысячи граждан: «Мы не можем понять толерантное отношение, проявленное к кровожадным убийцам».

Турецкий лидер отметил, что телеграммы соболезнования важны, но этого недостаточно для достижения успеха в борьбе с терроризмом.

Напомним, в воскресенье произошла попытка теракта возле здания Главного управления безопасности МВД Турции в Анкаре. Нападение пытались совершить двое террористов. Один из них подорвал себя, другой был нейтрализован. В МВД Турции подтвердили связь нападавших с террористической группировкой РПК.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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