Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на церемонии открытия Учебного центра Госсовета в Анкаре и призвал дружественные страны принять конкретные шаги по борьбе с терроризмом: «Мы хотим видеть от наших друзей не только осуждение, но и конкретные шаги».

В ходе выступления президент Турции также напомнил, что страна «принесла в жертву» тысячи граждан: «Мы не можем понять толерантное отношение, проявленное к кровожадным убийцам».

Турецкий лидер отметил, что телеграммы соболезнования важны, но этого недостаточно для достижения успеха в борьбе с терроризмом.

Напомним, в воскресенье произошла попытка теракта возле здания Главного управления безопасности МВД Турции в Анкаре. Нападение пытались совершить двое террористов. Один из них подорвал себя, другой был нейтрализован. В МВД Турции подтвердили связь нападавших с террористической группировкой РПК.