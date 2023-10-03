БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
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Поставки нефти по трубопроводу Ирак-Турция возобновятся на этой неделе
Минэнерго Турции анонсировало запуск поставок по магистрали Киркук-Джейхан. По трубопроводу планируется перекачивать до 500 тыс. баррелей нефти в день
Поставки нефти по трубопроводу Ирак-Турция возобновятся на этой неделе
Photo: AA / Others
3 октября 2023 г.

Нефтепровод Ирак-Турция, который транспортирует иракскую нефть из Киркука на экспортные объекты в Джейхане на турецком побережье Средиземного моря, возобновит работу на этой неделе. Об этом 2 октября заявил министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар.

Трубопровод будет перекачивать 500 тыс. баррелей нефти в день на мировые рынки, уточнил политик.

Магистраль длиной 970 км использовалась в течение предыдущих 45 лет. Однако она была повреждена разрушительными землетрясениями, произошедшими в Турции в феврале. Трубопровод возобновит работу уже на этой неделе, подтвердил министр Байрактар.

Выступая в кулуарах выставки и конференции ADIPEC в Абу-Даби, министр энергетики рассказал об энергетических амбициях Турции. Анкара, по словам политика, стремится стать центром торговли энергией. А учитывая недавние соглашения о поставках газа, подписанные с Румынией, Венгрией, Болгарией и Молдовой, Анкара стала на шаг ближе к реализации этого плана.

Энергетические приоритеты Турции также включают обеспечение граждан надежной и доступной энергией для удовлетворения растущего спроса, а также цель по декарбонизации экономики страны.

«Спрос в Турции [на энергию] растет, и для удовлетворения этого растущего спроса нам нужны большие инвестиции в электроэнергетику, газ и нефть», — подчеркнул Байрактар. Он отметил: спрос на электроэнергию в стране, по ожиданиям, вырастет на 3,7% в течение следующих двух десятилетий.

По словам министра, Турция активно инвестирует в возобновляемые ресурсы, чтобы помочь удовлетворить растущий местный спрос на электроэнергию. Также это нужно, чтобы снизить энергетическую зависимость от иностранных ресурсов и внести вклад в декарбонизацию страны.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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