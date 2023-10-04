ПОЛИТИКА
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Армяне превратили в Шуше мечеть в конюшню
Министерство внутренних дел Азербайджана опубликовало видео мечети XVII века в селе Малыбейли в Шушинском районе, которую во время оккупации армяне превратили в конюшню. Новый факт осквернения выявили после обследования территории по окончании антитеррористической операции в Карабахском регионе. #trtrussian #Шуша #мечеть #конюшня #Карабах #армяне #азербайджанцы #ислам #Малыбейли #Шушинскийрайон #оккупация #армянскаяоккупация #осквернение #осквернениемечети #антитеррористическаяоперация #террор #молебная #стариннаямечеть #древняямечеть #новостиКарабаха #trtнарусском
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4 октября 2023 г.
Истории
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